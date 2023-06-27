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Лестер по совету Гвардиолы подпишет экс-одноклубника Миколенко

Новый тренер "лисов" прислушался к своему бывшему наставнику.
Вчера, 22:40
Конор Коуди / Getty Images
Конор Коуди / Getty Images

Центрбек Вулверхэмптона Конор Коуди продолжит карьеру в Лестере, который по итогам сезона-2022/23 вылетел в Чемпионшип, сообщает Mirror.

Прошедший сезон 30-летний англичанин провел на правах аренды в Эвертоне. И все идет к тому, что следующую компанию экс-одноклубник Виталия Миколенко начнет уже во втором по статусу английском дивизионе.

По информации источника, новый главный тренер Лестера Энцо Мареска прислушался к совету своего бывшего наставника Пепа Гвардиолы относительно игровых способностей Коуди.

Мареска решил сделать ставку на Коуди, который должен будет стать лидером обороны "лисов" в будущем сезоне.

К тому же, футболист придет на смену Чаглару Сеюнджю, который покинет клуб в статусе свободного агента. Сообщалось, что турецкий центрбек перейдет в мадридский Атлетико.

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