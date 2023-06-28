Манчестер Сити вышел из гонки с Арсеналом за хавбека сборной Англии
"Горожане" не помешает лондонцам усилиться Декланом Райсом.
Манчестер Сити не станет новым клубом английского хавбека Деклана Райса.
Как сообщает итальянец Фабрицио Романо, "горожане" не собираются перебивать предложение Арсенала, составляющее 105 млн фунтов.
Теперь "канонирам" остается лишь договориться с Вест Хэмом. "Молотобойцев" устраивает сумма, которую они получат, однако, они хотели бы другую структуру платежей.
В прошлом сезоне Райс провел 50 матчей, забив пять голов и отдав 4 ассиста. Вместе с Вест Хэмом 24-летний футболист выиграл Лигу конференций.
Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал вскоре объявит о первом летнем трансфере.