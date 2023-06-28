Німеччина може звільнити Фліка і призначити іншого зіркового тренера

В Немецком футбольном союзе, по слухам, есть определенные люди, которые не хотят ждать результатов от главного тренера национальной Ганз Флик, а уже сейчас ищут ему замену.

Очевидным вариантом является Юлиан Наггельсманн, а потому желающие видеть его у руля команды хотят назначить экс-тренера Баварии уже сейчас. Причина банальна – тренера могут перехватить.

Но, скорее всего, Флику дадут шанс и уже после сентябрьского матча против команды Франции, будет решаться его судьба.

Отметим, что в 2023 году Германия провела пять товарищеских матчей, из которых выиграла только первый против Перу, а затем уступила Польше, Колумбии и Бельгии, а также сыграла вничью с Украиной.