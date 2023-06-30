Серхио Рамос все ближе к Саудовской Аравии – Севилья не заинтересована в игроке

Бывший защитник мадридского Реала и сборной Испании Серхио Рамос покинет свой нынешний клуб ПСЖ и станет свободным агентом.

Легендарный футболист хотел бы вернуться в Испанию и заинтересован в переходе в Севилью, где начинал свою профессиональную карьеру, но сам клуб не желает подписать игроки. Об этом сообщает Relevo.

Семья Рамоса тоже хотела бы вернуться в Андалусию, ведь здесь у них есть не только дом, но и собственная ферма.

Тем не менее, похоже, что игрок продолжит карьеру в Саудовской Аравии, где ему могут предложить выгодные условия.