Луческу: Я отклонил очень хорошие предложения. Я никого не предал

Румынский специалист рассказал, что остался в Динамо несмотря на то, что его хотели другие команды.

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу подвёл итоги первого сезона УПЛ после полномасштабного вторжения рф.

По его словам, это был трудный сезон, но он остался в Динамо и никого не предал.

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Легко быть человеком, когда ты добиваешься успеха. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался, в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше задействовано. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за 5 минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продолжили.

Из-за очень долгих поездок я оказался в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мною движет страсть к футболу и уважение к людям", - заявил румын.

Отметим, что Луческу все еще является тренером Динамо несмотря на различные слухи. В прошлом сезоне ему пришлось ненадолго оставить обязанности, чтобы перенести операцию.