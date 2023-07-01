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Луческу: Я отклонил очень хорошие предложения. Я никого не предал

Румынский специалист рассказал, что остался в Динамо несмотря на то, что его хотели другие команды.
Сегодня, 10:35
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу подвёл итоги первого сезона УПЛ после полномасштабного вторжения рф.

По его словам, это был трудный сезон, но он остался в Динамо и никого не предал. 

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Легко быть человеком, когда ты добиваешься успеха. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался, в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше задействовано. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за 5 минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продолжили.

Из-за очень долгих поездок я оказался в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мною движет страсть к футболу и уважение к людям", - заявил румын.

Отметим, что Луческу все еще является тренером Динамо несмотря на различные слухи. В прошлом сезоне ему пришлось ненадолго оставить обязанности, чтобы перенести операцию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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