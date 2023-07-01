Луческу: Я отклонил очень хорошие предложения. Я никого не предал
Наставник киевского Динамо Мирча Луческу подвёл итоги первого сезона УПЛ после полномасштабного вторжения рф.
По его словам, это был трудный сезон, но он остался в Динамо и никого не предал.
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Легко быть человеком, когда ты добиваешься успеха. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался, в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше задействовано. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за 5 минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продолжили.
Из-за очень долгих поездок я оказался в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все еще в строю, хоть я и самый старший тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мною движет страсть к футболу и уважение к людям", - заявил румын.
Отметим, что Луческу все еще является тренером Динамо несмотря на различные слухи. В прошлом сезоне ему пришлось ненадолго оставить обязанности, чтобы перенести операцию.