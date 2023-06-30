iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Порту интересуется защитником Динамо

Константин Вивчаренко может перебраться в стан "драконов".
Вчера, 22:28
Константин Вивчаренко / Getty Images
Константин Вивчаренко / Getty Images

Футболист киевского Динамо Константин Вивчаренко может перебраться в чемпионат Португалии.

Как сообщает издание Sport.ua, в услугах левого защитника заинтересован местный гранд в лице Порту.

Скауты "драконов" наблюдают за игрой Константина на идущем сейчас молодежном чемпионате Европы. Их впечатлила работоспособность 21-летнего игрока и его умение подключаться в атаку.

Читай также: Центрбэк молодежной сборной Украины заинтересовал клубы Бундеслиги

Представители Порту считают, что Вивчаренко может развить эти качества и выйти на более сильный уровень

Источник отмечает, что в португальском клубе обратили внимание на игрока еще во время матчей квалификации ЛЧ против Бенфики, которые прошли в конце прошлого лета. Также заявляется, что футболист сменил своих представителей на компанию, у которой есть связи во Франции и Португалии.

В прошедшем сезоне украинец провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо порту Константин Вивчаренко

Статьи по теме

Турецкий клуб намерен подписать легионера Динамо Турецкий клуб намерен подписать легионера Динамо
Челси готов выложить за голкипера Порту 75 млн евро Челси готов выложить за голкипера Порту 75 млн евро
Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов Один из ультрас Динамо погиб, защищая Украину от оккупантов
МЮ готов сделать голкипера Порту одним из самых дорогих игроков на своей позиции в истории МЮ готов сделать голкипера Порту одним из самых дорогих игроков на своей позиции в истории
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика00:51
В этот раз без наград: Украинцы посредственно провели второй день Бриллиантовой лиги
Европа00:30
Челси готов выложить огромные деньги за хавбека Брайтона
Олимпийские виды00:08
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
Вчера, 23:46
Бокс23:46
Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером
ММА23:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина23:04
У экс-наставника сборной Украины диагностирован рак
Европа22:49
Середняк Серии А подписал центрбека Арсенала
Европа22:28
Порту интересуется защитником Динамо
Европа22:22
Атлетико хочет усилиться легендой Челси
Европа21:57
Переход скандального игрока Челси в Ан-Наср сорвался
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK