Порту интересуется защитником Динамо

Футболист киевского Динамо Константин Вивчаренко может перебраться в чемпионат Португалии.

Как сообщает издание Sport.ua, в услугах левого защитника заинтересован местный гранд в лице Порту.

Скауты "драконов" наблюдают за игрой Константина на идущем сейчас молодежном чемпионате Европы. Их впечатлила работоспособность 21-летнего игрока и его умение подключаться в атаку.

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Представители Порту считают, что Вивчаренко может развить эти качества и выйти на более сильный уровень

Источник отмечает, что в португальском клубе обратили внимание на игрока еще во время матчей квалификации ЛЧ против Бенфики, которые прошли в конце прошлого лета. Также заявляется, что футболист сменил своих представителей на компанию, у которой есть связи во Франции и Португалии.

В прошедшем сезоне украинец провел 32 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 3 ассиста.