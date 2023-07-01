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Барселона вскоре объявит о подписании еще одного новичка

Иньиго Мартинез переберется на Кама Ноу.
Сегодня, 13:43
Иньиго Мартинез / Getty Images
Иньиго Мартинез / Getty Images

Барселона усилит линию защиты опытным испанским центрбэком. 

Как сообщает издание Sport, каталонцы вскоре должны объявить о подписании Иньиго Мартинеза.

32-летний футболист сегодня, 1 июля, стал свободным агентом. Его последним клубом был Атлетик Бильбао.

Источник отмечает, что договоренность о подписании Мартинеза была достигнута несколько недель назад. С регистрацией игрока в Ла Лиге не должно возникнуть проблем. 

Напомним, ранее президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган перешел в стан каталонцев


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