Барселона вскоре объявит о подписании еще одного новичка

Барселона усилит линию защиты опытным испанским центрбэком.

Как сообщает издание Sport, каталонцы вскоре должны объявить о подписании Иньиго Мартинеза.

32-летний футболист сегодня, 1 июля, стал свободным агентом. Его последним клубом был Атлетик Бильбао.

Источник отмечает, что договоренность о подписании Мартинеза была достигнута несколько недель назад. С регистрацией игрока в Ла Лиге не должно возникнуть проблем.

Напомним, ранее президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган перешел в стан каталонцев.