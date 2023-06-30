Президент Барселоны - о Гюндогане: Он предпочел перейти в престижный клуб
Каталонский клуб не сомневался в подписании игрока.
Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о подписании хавбека Илкая Гюндогана.
"Он предпочел перейти в престижный клуб – деньги Ман Сити отошли на второй план. Мы очень хорошо сработали, а Хави зарядил его уверенностью.
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Мы получили опытнейшего игрока. Он всегда мечтал выступать за большой клуб. К нам пришел победитель Лиги чемпионов, игрок с богатым опытом", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, немецкий футболист подписал контракт с каталонцами по системе 2+1. Игрок перешел в Барселону в качестве свободного агента.