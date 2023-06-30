В Барселоне определились с неприкосновенными игроками

Президент Барселоны Жоан Лапорта назвал игроков неприкосновенных игроков клуба.

"В прошедшем сезоне нам предлагали 100 млн евро за де Йонга, и мы отказались.

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Есть ключевые игроки, которые не продаются. Также у нас были предложения по Педри, Араухо, Кристенсену и Фати", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы сменить форму владения клубом. Президент клуба изучает варианты привлечения инвесторов.