Украинский хавбек покинул американский Эль-Пасо
Футболист и клуб договорились прервать сотрудничество.
Вингер американского клуба Локомотив Эль-Пасо Артем Холод отныне не является игроком клуба, сообщил официальный сайт "железнодорожников".
Воспитанник Шахтера и Металлиста договорился с клубом о расторжении действующего соглашения и теперь стал свободным агентом.
Спустя почти год, который Артем провел в Эль-Пасо, он появился на поле в футболке команды всего четыре раза.
Напомним, что в Эль-Пасо играет еще один украинец, Денис Костишин, гол которого недавно помог команде избежать поражения.