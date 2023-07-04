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Украинский хавбек покинул американский Эль-Пасо

Футболист и клуб договорились прервать сотрудничество.
Сегодня, 13:27
Артем Холод, eplocomotivefc.com
Артем Холод, eplocomotivefc.com

Вингер американского клуба Локомотив Эль-Пасо Артем Холод отныне не является игроком клуба, сообщил официальный сайт "железнодорожников".

Воспитанник Шахтера и Металлиста договорился с клубом о расторжении действующего соглашения и теперь стал свободным агентом.

Спустя почти год, который Артем провел в Эль-Пасо, он появился на поле в футболке команды всего четыре раза.

Напомним, что в Эль-Пасо играет еще один украинец, Денис Костишин, гол которого недавно помог команде избежать поражения.


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