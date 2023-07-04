Брат игрока Динамо на правах аренды покинул Вулвергемптон
Футболист продолжит карьеру в Швейцарии.
Швейцарский Грассгоппер на своем официальном сайте объявил о подписании нидерландского защитника Найджела Лонвейка.
Найджел - младший брат хавбека киевского Динамо Джастина Лонвейка.
20-летний футболист будет играть за швейцарский клуб в следующем сезоне на правах аренды из английского Вулвергемптона.
В прошлом сезоне Лонвейк на правах аренды выступал за Плимут, с которым выиграл английскую Лигу 1 (третий по силе дивизион).