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Брат игрока Динамо на правах аренды покинул Вулвергемптон

Футболист продолжит карьеру в Швейцарии.
Сегодня, 14:53
фото Грасхоппер
фото Грасхоппер

Швейцарский Грассгоппер на своем официальном сайте объявил о подписании нидерландского защитника Найджела Лонвейка.

Найджел - младший брат хавбека киевского Динамо Джастина Лонвейка.

20-летний футболист будет играть за швейцарский клуб в следующем сезоне на правах аренды из английского Вулвергемптона.

В прошлом сезоне Лонвейк на правах аренды выступал за Плимут, с которым выиграл английскую Лигу 1 (третий по силе дивизион).


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