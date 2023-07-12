Победитель Лиги чемпионов отдыхает вместе с участницей конкурса Мисс Италия
Игрок Ман Сити наслаждается хорошей компанией.
Футболист Манчестер Сити Келвин Филлипс межсезонье проводит в Греции, где его увидели на одном из пляжей компании симпатичной девушки.
Этой девушкой оказалась итальянка Ванесса Этамай - победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.
Этот титул позволил ей принять участие в конкурсе Мисс Италия, и там она не смогла одержать победу, что не мешало познакомиться с известным футболистом.
Напомним, что Филлипс стал победителем чемпионата Англии, кубка страны и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити, хотя и не являлся основным футболистом команды.