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Футбол

Победитель Лиги чемпионов отдыхает вместе с участницей конкурса Мисс Италия

Игрок Ман Сити наслаждается хорошей компанией.
Сегодня, 15:42
Келвин Филлипс / Getty Images
Келвин Филлипс / Getty Images

Футболист Манчестер Сити Келвин Филлипс межсезонье проводит в Греции, где его увидели на одном из пляжей компании симпатичной девушки.

Этой девушкой оказалась итальянка Ванесса Этамай - победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.

Этот титул позволил ей принять участие в конкурсе Мисс Италия, и там она не смогла одержать победу, что не мешало познакомиться с известным футболистом.

instagram.com/vanessaetemaj/
instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/
instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/
instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/
instagram.com/vanessaetemaj/

Напомним, что Филлипс стал победителем чемпионата Англии, кубка страны и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити, хотя и не являлся основным футболистом команды.


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