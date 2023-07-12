Победитель Лиги чемпионов отдыхает вместе с участницей конкурса Мисс Италия

Футболист Манчестер Сити Келвин Филлипс межсезонье проводит в Греции, где его увидели на одном из пляжей компании симпатичной девушки.

Этой девушкой оказалась итальянка Ванесса Этамай - победительница конкурса красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.

Этот титул позволил ей принять участие в конкурсе Мисс Италия, и там она не смогла одержать победу, что не мешало познакомиться с известным футболистом.

instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/

instagram.com/vanessaetemaj/

Напомним, что Филлипс стал победителем чемпионата Англии, кубка страны и Лиги чемпионов в составе Манчестер Сити, хотя и не являлся основным футболистом команды.