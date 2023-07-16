Звезда тусовок Манчестер Сити разгромил британское издание за статью о своей разгульной жизни

Хавбека Манчестер Сити Джека Грилиша заметили с тремя разными девушками во время отпуска. Об этом сообщает издание The Sun.

В статье идет речь, что после финала Лиги чемпионов англичанин отличился "женским хет-триком", побывав в компании разных дам.

На данную статью Грилиш уже успел дать комментарий в соцсетях, разгромив СМИ в жестком стиле.

"Сколько можно писать этой х*йни? Девушка попросила меня сфотографироваться и я ей не отказал. Теперь это ваш заголовок?

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Если я откажусь от фото, то вы назовете меня грубым и высокомерным, а если соглашусь - стану вашим заголовком?" - написал в соцсетях Грилиш.

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