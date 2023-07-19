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С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы

ISPORT рассказывает о звездах тренерского цеха, которые пока не могут найти себе новый клуб.
Сегодня, 14:50
Швеченко, Наггельсман и Зидан
Швеченко, Наггельсман и Зидан

В Украине 19 июля официально отмечают День тренера. По этому поводу ISPORT решил вспомнить звездных наставников, которые находятся без работы.

Кто-то из них найдет себе работу уже в течение этого сезона, а кто-то, может быть, больше никогда не будет тренировать.

Йоахим Лев

  • Последний клуб: сборная Германии
  • Главные достижения: чемпион мира 2014, Кубок Германии 1996/97 (Штутгарт)

63-летний тренер уже больше двух лет находится без работы и, возможно, больше не вернется в тренерскую деятельность.

В последний раз Лев руководил клубом почти 20 лет назад, после чего перебрался в сборную Германии. Возможно, немецкий специалист еще примет какую-то национальную сборную.

Оле-Гуннар Сульшер

  • Последний клуб: МЮ
  • Главные достижения: чемпион Норвегии (дважды из Мольде), победитель Кубка Норвегии

С осени 2021 года Оле Гуннар находится без работы. Нельзя сказать, что его период у МЮ был провальным, но при этом желаемых для руководства результатов норвежский тренер все же не добыл.

Кажется, его отдых уже немного затянулся, а потому ожидаем его возвращения к работе в каком-то клубе средней руки.

Юлиан Наггельсман

  • Последний клуб: Бавария
  • Главные достижения: чемпион Германии-21/22, обладатель Кубка Германии (дважды) – все с Баварией

Наверное, главная цель для любого топ-клуба, который в будущем решит расстаться со своим нынешним наставником.

Наггельсману до сих пор всего 35 лет. Он был близок к переходу в ПСЖ, но что-то не срослось. Будет интересно наблюдать за развитием его дальнейшей карьеры.

Дженнаро Гаттузо

  • Последний клуб: Валенсия
  • Главные достижения: Кубок Италии с Наполи

45-летний Гаттузо за свою карьеру успел потренировать уже семь клубов. И это он еще пропускал позапрошлый сезон, а после отдыха возглавил Валенсию. Но с этим клубом, у которого и так много проблем, не получилось ничего хорошего.

Что ж, в Италии любят увольнять тренеров во время сезона, поэтому может стоит ждать Дженнаро дома.

Фрэнк Лампард

  • Последний клуб: Челси
  • Главные достижения: нет

Тренерская карьера легендарного англичанина развивается совсем не так, как карьера игрока. Второе мероприятие в Челси вообще получилось самым настоящим провалом, из-за которого Лампард может не скоро найти себе новую работу.

Не удивимся, если он пойдет по пути своего извечного партнера по сборной Стивена Джеррарда, уехавшего работать на Ближний Восток.

Грэм Поттер

  • Последний клуб: Челси
  • Главные достижения: Кубок Швеции с Эстерсундом

Может, работа в топ-клубе не для Грэма Поттера? Настоящий волшебник, начинавший в низших дивизионах Швеции и являвшийся одним из лучших тренеров у руля Брайтона.

Никого не должно удивить, если условный Вест Хэм, Вулвергемптон или Эвертон после первой половины сезона будут у зоны вылета, то обратят свое внимание на Грэма.

Антонио Конте

  • Последний клуб: Тоттенхэм
  • Главные достижения: АПЛ с Челси, Чемпионат Италии (3 с Юве, 1 с Интером), Кубок Англии, два Суперкубка Италии.

Опытный 53-летний тренер надолго в клубах не задерживается, вот и в Тоттенхэме он поработал всего полтора года, после чего был уволен.

После того, как в 2018 году он покинул Челси, Антони не тренировал целый год, интересно, возьмет ли он такой перерыв и сейчас?

Зинедин Зидан

  • Последний клуб: Реал Мадрид
  • Главные достижения: три Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Испании, 2 Клубных чемпионата мира

Один из самых неоднозначных тренеров мира. Да, выиграть три розыгрыша Лиги чемпионов – это невероятное достижение, но многим фанатам футбола не понятно, сможет ли достичь Зидан чего-нибудь с другой командой, а не с невероятным Реалом.

Идет уже третий год, как Зидан не тренирует и непонятно, будет ли еще когда-нибудь этим заниматься.

Рууд ван Нистелрой

  • Последний клуб: ПСВ
  • Главные достижения: Кубок и Суперкубок Нидерландов

Легендарный в прошлом форвард показал, что и тренер он неплохой. Выиграл два трофея из ПСВ в свой первый официальный сезон на взрослом уровне и... покинул команду.

Казалось, что у Рууда есть другие предложения и продолжит карьеру в ТОП-чемпионате, но пока он все еще без работы.

Андре Виллаш Боаш

  • Последний клуб: Марсель
  • Главные достижения: Лига Европы, чемпионат Португалии, Кубок Португалии, Суперкубок – все из Порту, несколько трофеев в России

Новый Жозе Моуриньо на деле не достиг половины того, чего достиг легендарный португалец. Вот уже почти два с половиной года Уиллаш-Боаш без работы.

Последним его пристанищем был Марсель, возможно, стоит ждать и Андре в Саудовской Аравии или Китае, где он уже работал.

Андрей Шевченко

  • Последний клуб: Дженоа
  • Главные достижения: 1/4 финала Евро-2020

Андрей Шевченко с Пепом Гвардиолой
Андрей Шевченко с Пепом Гвардиолой

После крутого периода в сборной Украины Шевченко принялся за клубную работу и провалился. Пока не похоже, что в ближайшее время Андрей Николаевич свою тренерскую карьеру начнет с чистого листа.

Кроме Шевченко хватает интересных украинских тренеров, которые без работы - Юрий Гура, Руслан Костышин, Сергей Ковалец, Роман Санжар, Юрий Вирт, Александр Рябоконь и другие.


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