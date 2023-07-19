С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы

ISPORT рассказывает о звездах тренерского цеха, которые пока не могут найти себе новый клуб.

В Украине 19 июля официально отмечают День тренера. По этому поводу ISPORT решил вспомнить звездных наставников, которые находятся без работы.

Кто-то из них найдет себе работу уже в течение этого сезона, а кто-то, может быть, больше никогда не будет тренировать.

Йоахим Лев

Последний клуб: сборная Германии

Главные достижения: чемпион мира 2014, Кубок Германии 1996/97 (Штутгарт)

63-летний тренер уже больше двух лет находится без работы и, возможно, больше не вернется в тренерскую деятельность.

В последний раз Лев руководил клубом почти 20 лет назад, после чего перебрался в сборную Германии. Возможно, немецкий специалист еще примет какую-то национальную сборную.

Оле-Гуннар Сульшер

Последний клуб: МЮ

Главные достижения: чемпион Норвегии (дважды из Мольде), победитель Кубка Норвегии

С осени 2021 года Оле Гуннар находится без работы. Нельзя сказать, что его период у МЮ был провальным, но при этом желаемых для руководства результатов норвежский тренер все же не добыл.

Кажется, его отдых уже немного затянулся, а потому ожидаем его возвращения к работе в каком-то клубе средней руки.

Юлиан Наггельсман

Последний клуб: Бавария

Главные достижения: чемпион Германии-21/22, обладатель Кубка Германии (дважды) – все с Баварией

Наверное, главная цель для любого топ-клуба, который в будущем решит расстаться со своим нынешним наставником.

Наггельсману до сих пор всего 35 лет. Он был близок к переходу в ПСЖ, но что-то не срослось. Будет интересно наблюдать за развитием его дальнейшей карьеры.

Дженнаро Гаттузо

Последний клуб: Валенсия

Главные достижения: Кубок Италии с Наполи

45-летний Гаттузо за свою карьеру успел потренировать уже семь клубов. И это он еще пропускал позапрошлый сезон, а после отдыха возглавил Валенсию. Но с этим клубом, у которого и так много проблем, не получилось ничего хорошего.

Что ж, в Италии любят увольнять тренеров во время сезона, поэтому может стоит ждать Дженнаро дома.

Фрэнк Лампард

Последний клуб: Челси

Главные достижения: нет

Тренерская карьера легендарного англичанина развивается совсем не так, как карьера игрока. Второе мероприятие в Челси вообще получилось самым настоящим провалом, из-за которого Лампард может не скоро найти себе новую работу.

Не удивимся, если он пойдет по пути своего извечного партнера по сборной Стивена Джеррарда, уехавшего работать на Ближний Восток.

Грэм Поттер

Последний клуб: Челси

Главные достижения: Кубок Швеции с Эстерсундом

Может, работа в топ-клубе не для Грэма Поттера? Настоящий волшебник, начинавший в низших дивизионах Швеции и являвшийся одним из лучших тренеров у руля Брайтона.

Никого не должно удивить, если условный Вест Хэм, Вулвергемптон или Эвертон после первой половины сезона будут у зоны вылета, то обратят свое внимание на Грэма.

Антонио Конте

Последний клуб: Тоттенхэм

Главные достижения: АПЛ с Челси, Чемпионат Италии (3 с Юве, 1 с Интером), Кубок Англии, два Суперкубка Италии.

Опытный 53-летний тренер надолго в клубах не задерживается, вот и в Тоттенхэме он поработал всего полтора года, после чего был уволен.

После того, как в 2018 году он покинул Челси, Антони не тренировал целый год, интересно, возьмет ли он такой перерыв и сейчас?

Зинедин Зидан

Последний клуб: Реал Мадрид

Главные достижения: три Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Испании, 2 Клубных чемпионата мира

Один из самых неоднозначных тренеров мира. Да, выиграть три розыгрыша Лиги чемпионов – это невероятное достижение, но многим фанатам футбола не понятно, сможет ли достичь Зидан чего-нибудь с другой командой, а не с невероятным Реалом.

Идет уже третий год, как Зидан не тренирует и непонятно, будет ли еще когда-нибудь этим заниматься.

Рууд ван Нистелрой

Последний клуб: ПСВ

Главные достижения: Кубок и Суперкубок Нидерландов

Легендарный в прошлом форвард показал, что и тренер он неплохой. Выиграл два трофея из ПСВ в свой первый официальный сезон на взрослом уровне и... покинул команду.

Казалось, что у Рууда есть другие предложения и продолжит карьеру в ТОП-чемпионате, но пока он все еще без работы.

Андре Виллаш Боаш

Последний клуб: Марсель

Главные достижения: Лига Европы, чемпионат Португалии, Кубок Португалии, Суперкубок – все из Порту, несколько трофеев в России

Новый Жозе Моуриньо на деле не достиг половины того, чего достиг легендарный португалец. Вот уже почти два с половиной года Уиллаш-Боаш без работы.

Последним его пристанищем был Марсель, возможно, стоит ждать и Андре в Саудовской Аравии или Китае, где он уже работал.

Андрей Шевченко

Последний клуб: Дженоа

Главные достижения: 1/4 финала Евро-2020

Андрей Шевченко с Пепом Гвардиолой

После крутого периода в сборной Украины Шевченко принялся за клубную работу и провалился. Пока не похоже, что в ближайшее время Андрей Николаевич свою тренерскую карьеру начнет с чистого листа.

Кроме Шевченко хватает интересных украинских тренеров, которые без работы - Юрий Гура, Руслан Костышин, Сергей Ковалец, Роман Санжар, Юрий Вирт, Александр Рябоконь и другие.