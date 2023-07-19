С днем тренера: ТОП-10 наставников, до сих пор без работы
В Украине 19 июля официально отмечают День тренера. По этому поводу ISPORT решил вспомнить звездных наставников, которые находятся без работы.
Кто-то из них найдет себе работу уже в течение этого сезона, а кто-то, может быть, больше никогда не будет тренировать.
Йоахим Лев
- Последний клуб: сборная Германии
- Главные достижения: чемпион мира 2014, Кубок Германии 1996/97 (Штутгарт)
63-летний тренер уже больше двух лет находится без работы и, возможно, больше не вернется в тренерскую деятельность.
В последний раз Лев руководил клубом почти 20 лет назад, после чего перебрался в сборную Германии. Возможно, немецкий специалист еще примет какую-то национальную сборную.
Оле-Гуннар Сульшер
- Последний клуб: МЮ
- Главные достижения: чемпион Норвегии (дважды из Мольде), победитель Кубка Норвегии
С осени 2021 года Оле Гуннар находится без работы. Нельзя сказать, что его период у МЮ был провальным, но при этом желаемых для руководства результатов норвежский тренер все же не добыл.
Кажется, его отдых уже немного затянулся, а потому ожидаем его возвращения к работе в каком-то клубе средней руки.
Юлиан Наггельсман
- Последний клуб: Бавария
- Главные достижения: чемпион Германии-21/22, обладатель Кубка Германии (дважды) – все с Баварией
Наверное, главная цель для любого топ-клуба, который в будущем решит расстаться со своим нынешним наставником.
Наггельсману до сих пор всего 35 лет. Он был близок к переходу в ПСЖ, но что-то не срослось. Будет интересно наблюдать за развитием его дальнейшей карьеры.
Дженнаро Гаттузо
- Последний клуб: Валенсия
- Главные достижения: Кубок Италии с Наполи
45-летний Гаттузо за свою карьеру успел потренировать уже семь клубов. И это он еще пропускал позапрошлый сезон, а после отдыха возглавил Валенсию. Но с этим клубом, у которого и так много проблем, не получилось ничего хорошего.
Что ж, в Италии любят увольнять тренеров во время сезона, поэтому может стоит ждать Дженнаро дома.
Фрэнк Лампард
- Последний клуб: Челси
- Главные достижения: нет
Тренерская карьера легендарного англичанина развивается совсем не так, как карьера игрока. Второе мероприятие в Челси вообще получилось самым настоящим провалом, из-за которого Лампард может не скоро найти себе новую работу.
Не удивимся, если он пойдет по пути своего извечного партнера по сборной Стивена Джеррарда, уехавшего работать на Ближний Восток.
Грэм Поттер
- Последний клуб: Челси
- Главные достижения: Кубок Швеции с Эстерсундом
Может, работа в топ-клубе не для Грэма Поттера? Настоящий волшебник, начинавший в низших дивизионах Швеции и являвшийся одним из лучших тренеров у руля Брайтона.
Никого не должно удивить, если условный Вест Хэм, Вулвергемптон или Эвертон после первой половины сезона будут у зоны вылета, то обратят свое внимание на Грэма.
Антонио Конте
- Последний клуб: Тоттенхэм
- Главные достижения: АПЛ с Челси, Чемпионат Италии (3 с Юве, 1 с Интером), Кубок Англии, два Суперкубка Италии.
Опытный 53-летний тренер надолго в клубах не задерживается, вот и в Тоттенхэме он поработал всего полтора года, после чего был уволен.
После того, как в 2018 году он покинул Челси, Антони не тренировал целый год, интересно, возьмет ли он такой перерыв и сейчас?
Зинедин Зидан
- Последний клуб: Реал Мадрид
- Главные достижения: три Лиги чемпионов, 2 чемпионата Испании, 2 Суперкубка УЕФА, 2 Суперкубка Испании, 2 Клубных чемпионата мира
Один из самых неоднозначных тренеров мира. Да, выиграть три розыгрыша Лиги чемпионов – это невероятное достижение, но многим фанатам футбола не понятно, сможет ли достичь Зидан чего-нибудь с другой командой, а не с невероятным Реалом.
Идет уже третий год, как Зидан не тренирует и непонятно, будет ли еще когда-нибудь этим заниматься.
Рууд ван Нистелрой
- Последний клуб: ПСВ
- Главные достижения: Кубок и Суперкубок Нидерландов
Легендарный в прошлом форвард показал, что и тренер он неплохой. Выиграл два трофея из ПСВ в свой первый официальный сезон на взрослом уровне и... покинул команду.
Казалось, что у Рууда есть другие предложения и продолжит карьеру в ТОП-чемпионате, но пока он все еще без работы.
Андре Виллаш Боаш
- Последний клуб: Марсель
- Главные достижения: Лига Европы, чемпионат Португалии, Кубок Португалии, Суперкубок – все из Порту, несколько трофеев в России
Новый Жозе Моуриньо на деле не достиг половины того, чего достиг легендарный португалец. Вот уже почти два с половиной года Уиллаш-Боаш без работы.
Последним его пристанищем был Марсель, возможно, стоит ждать и Андре в Саудовской Аравии или Китае, где он уже работал.
Андрей Шевченко
- Последний клуб: Дженоа
- Главные достижения: 1/4 финала Евро-2020
После крутого периода в сборной Украины Шевченко принялся за клубную работу и провалился. Пока не похоже, что в ближайшее время Андрей Николаевич свою тренерскую карьеру начнет с чистого листа.
Кроме Шевченко хватает интересных украинских тренеров, которые без работы - Юрий Гура, Руслан Костышин, Сергей Ковалец, Роман Санжар, Юрий Вирт, Александр Рябоконь и другие.