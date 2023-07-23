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Роналду призывает защитника Манчестер Юнайтед переехать в Саудовскую Аравию

Португалец хочет собрать в Ан-Насре игроков, на которых не рассчитывает Эрик тен Хаг.
Сегодня, 19:31
Эрик Байи / Getty Images
Эрик Байи / Getty Images

Еще один игрок Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Sky Sports, к центрбеку манкунианцев Эрику Байи проявляет интерес Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

По информации источника, португалец уже напрямую поговорил с ивуарийцем, рассказав ему о лиге и местном образе жизни.

Стоит отметить, что Байи не попал в список игроков "красных дьяволов", которые отправились в турне по США, так как он не входит в планы Эрика тен Хага.

У Эрика Байи остался всего год по контракту с клубом, у которого есть возможность продлить его еще на 12 месяцев. Имея это в виду, Юнайтед захочет договориться о плате за трансфер игрока.

Напомним, что ранее Ан-Наср объявил о трансфере левого защитника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

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