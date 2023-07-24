Защитник Ман Сити в шаге от перехода в Баварию

Футболист Манчестер Сити Кайл Уокер близок к смене клубной прописки.

Как сообщает немецкое издание Sport1, англичанин в шаге от перехода в стан Баварии. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

"Красные" предлагают защитнику контракт по схеме 2+1. Зарплата игрока остается неизвестной на данный момент.

Отметим, что в минувшем сезоне Уокер провел 39 матчей во всех турнирах, отличившись всего одной результативной передачей.

Напомним, что Ман Сити в свою очередь намерен заменить Кайла футболистом Баварии.

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