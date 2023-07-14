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Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии

"Горожане" хотят подписать Бенжамена Павара в качестве замены Кайлу Уокеру.
Сегодня, 15:51
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Манчестер Сити намерен приобрести защитника Баварии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" нацелились на Бенжамена Павара. Какой-либо конкретики пока нет, но покупка француза серьезно рассматривается.

Вскоре представители клубов встретятся, чтобы обсудить детали возможного перехода. Проблем с тем, чтобы договориться с Бенжаменом возникнуть не должно.

Отметим, что в обратном направлении, вероятно, последует Кайл Уокер, а Павар станет заменой англичанину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен Бенжамен Павар

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