Манчестер Сити нацелился на защитника Баварии

Манчестер Сити намерен приобрести защитника Баварии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" нацелились на Бенжамена Павара. Какой-либо конкретики пока нет, но покупка француза серьезно рассматривается.

Вскоре представители клубов встретятся, чтобы обсудить детали возможного перехода. Проблем с тем, чтобы договориться с Бенжаменом возникнуть не должно.

Отметим, что в обратном направлении, вероятно, последует Кайл Уокер, а Павар станет заменой англичанину.