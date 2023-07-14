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Бавария близка к приобретению защитника Ман Сити

Мюнхенцы могут усилиться Кайлом Уокером.
Сегодня, 15:03
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Мюнхенская Бавария близка к подписанию Кайла Уокера.

Как сообщает Рафаэль Хонигштейн, "красные" достигли устного соглашения с представителями футболиста о подписании контракта.

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Клубы по-прежнему не договорились, но стали гораздо ближе к этому. "Горожане" ожидают получить за англичанина 15 млн фунтов.

В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер Бавария Мюнхен

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