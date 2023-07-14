Бавария близка к приобретению защитника Ман Сити
Мюнхенцы могут усилиться Кайлом Уокером.
Мюнхенская Бавария близка к подписанию Кайла Уокера.
Как сообщает Рафаэль Хонигштейн, "красные" достигли устного соглашения с представителями футболиста о подписании контракта.
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Клубы по-прежнему не договорились, но стали гораздо ближе к этому. "Горожане" ожидают получить за англичанина 15 млн фунтов.
В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.
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