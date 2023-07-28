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Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

Европейский турнир может пройти в двух странах одновременно.
Сегодня, 13:57
Getty Images
Getty Images

Италия и Турция отправили совместную заявку, чтобы принять чемпионат Европы по футболу в 2032 году.

Как сообщает ANSA, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились в УЕФА с просьбой объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную.

Италия и Турция были единственными кандидатами на сегодняшний день, подавшими заявку. Вероятнее всего, именно эти две страны примут чемпионат Европы.

Напомним, совместную заявку на проведение Евро-2028 года подали пять ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.

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