Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
Европейский турнир может пройти в двух странах одновременно.
Италия и Турция отправили совместную заявку, чтобы принять чемпионат Европы по футболу в 2032 году.
Как сообщает ANSA, Итальянская федерация футбола (FIGC) и Турецкая федерация футбола (TFF) обратились в УЕФА с просьбой объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года в одну совместную.
Италия и Турция были единственными кандидатами на сегодняшний день, подавшими заявку. Вероятнее всего, именно эти две страны примут чемпионат Европы.
Напомним, совместную заявку на проведение Евро-2028 года подали пять ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!