Чемпион АПЛ и экс-хавбек Челси шокировал соцсети своей новой прической

Дринкуотер напомнил о себе странной выходкой.

Бывший хавбек Лестера и Челси Дэнни Дринкуотер поразил своих фанатов в соцсетях веселой стрижкой.

Английский футболист опубликовал в Инстаграме два фото: до и после бритья головы. Вторая публикация точно сразила подписчиков наповал.

Игрок решил пойти наперекор всей моде и выбрил вместо висков верхушку головы, став похожим на лысеющего мужчину средних лет.

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Вероятно, данным поступком Дринкуотер решил напомнить о себе футбольным фанатам, ведь целый год о полузащитнике ничего не слышно. В данный момент 33-летний Данни находится в статусе свободного агента, последним клубом игрока был Рединг.

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