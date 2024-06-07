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Футбол

Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса

Заведение накопило немало долгов и не смогло договориться об аренде.
Сегодня, 16:47
Дэнни Дринкуотер / Getty Images
Дэнни Дринкуотер / Getty Images

Часто так бывает, что футболисты не знают, чем заниматься после завершения карьеры.

Это не было проблемой для чемпиона АПЛ в составе Лестера Дэнни Дринкуотера. Англичанин, который ушел из футбола в октябре 2023 года, нашел себя в ресторанном бизнесе еще по ходу карьеры в 2018 году.

Но нельзя сказать, что он в нем преуспел. Как сообщает Daily Mail, Дринкуотер был вынужден закрыть свой ресторан после того, как заведение не смогло договориться об успешном продлении аренды.

Его ресторан в Манчестере накопил долги на сумму около 1,1 миллиона фунтов. О закрытии заведения 34-летний "бизнесмен" объявил у себя в Instagram.

"Мы изучили различные альтернативы и потенциальные варианты переезда, но, к сожалению, ни один из них не оказался жизнеспособным в заданные сроки".

"Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую благодарность нашим преданным сотрудникам и постоянным клиентам за их непоколебимую поддержку на протяжении многих лет и за то, что они сделали Firefly такой заметной частью ночной жизни Манчестера".

"Сейчас мы тесно сотрудничаем с другими компаниями, чтобы пристроить нашу команду", — говорится в заявлении о закрытии.

Источник: Daily Mail

Источник: Daily Mail

Источник: Daily Mail

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Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Дринкуотер был вынужден закрыть один из своих ресторанов. 

В 2018 году он открыл в Манчестере закусочную FoodWell. Но в 2022 году ресторан обанкротился, накопив 2 миллиона фунтов долгов, а сам Дэнни потерял на бизнесе почти 782 тысяч фунтов.

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