Игроки сборной Англии устроили соревнования для собак во время тренировки перед Евро-2024

Как и все участники будущего чемпионата Европы 2024 года, сборная Англии проводит подготовку к турниру.

И недавно некоторые представители "Трех львов" провели необычную тренировочную сессию.

Как сообщает The Sun, Деклан Райс, Энтони Гордон и Конор Галлахер приняли участие в соревнованиях по ловкости. Но в соревновании участвовали не футболисты, а их четырехлапые друзья.

Забавно, что у собак были интересные имена. Так, Райсу достался пес по имени Колли Уоткинс, Гордон был с Джеком Гроулишем, а Галлахеру достался Харри Кейнин.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Источник: The Sun

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В пятницу, 7 июня, сборная Англии проведет товарищеский матч против сборной Исландии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всемх товарищеских матчей участников чемпионата Европы-2024.

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