Игроки сборной Англии устроили соревнования для собак во время тренировки перед Евро-2024
Как и все участники будущего чемпионата Европы 2024 года, сборная Англии проводит подготовку к турниру.
И недавно некоторые представители "Трех львов" провели необычную тренировочную сессию.
Как сообщает The Sun, Деклан Райс, Энтони Гордон и Конор Галлахер приняли участие в соревнованиях по ловкости. Но в соревновании участвовали не футболисты, а их четырехлапые друзья.
Забавно, что у собак были интересные имена. Так, Райсу достался пес по имени Колли Уоткинс, Гордон был с Джеком Гроулишем, а Галлахеру достался Харри Кейнин.
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В пятницу, 7 июня, сборная Англии проведет товарищеский матч против сборной Исландии. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всемх товарищеских матчей участников чемпионата Европы-2024.
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