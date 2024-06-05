Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, как он в туалете поиздевался над бывшим тренером

Пути Уэйна Руни и Дэвида Мойеса в футболе пересеклись дважды: сначала шотландец тренировал юного англичанина в Эвертоне, а спустя десятилетие он присоединился к футболисту в Манчестер Юнайтед.

Однако рассказ легенды "красных дьяволов" касается именно их общего периода на Гудисон Парк. Как сообщает The Sun, недавно Руни поведал, как он испортил день своему тренеру, облив его ледяной водой, пока тот был в туалете.

"Мойзи убежал с тренировочного поля. Он, должно быть, отчаянно хотел попасть в туалет. Он побежал прямо в раздевалку основной команды, которая находилась недалеко от того места, куда вы вбегаете".

Источник: Getty Images

"Он забежал прямо в кабинку туалета и закрыл дверь. И я знал, что происходит, я видел, как они (его одноклубники) все смотрели на меня. Я видел, как они наполняли ведро. Они такие: "Вот и все". Поэтому я сказал: "Передайте это сюда".

"Так что, я пошел в соседнюю кабинку, встал на унитаз и *делает вид, что выливает содержимое ведра*. Я выбежал из кабинки и убежал прочь. Я убежал, я убежал. Я сделал это с ним. Я не стал ждать, пока он выйдет. Он так и не узнал, кто это сделал".

Напомним, что недавно Уэйн Руни назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира, не став давать такой титул своему бывшему одноклубнику Криштиану Роналду.

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