Руни неожиданно назвал Месси лучшим игроком мира, а не Роналду

Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни неожиданно в классическом споре выбрал Лионеля Месси.

Бывший форвард заявил, что Роналду и Месси примерно на одном уровне, но у аргентинца все же немного больше таланта.

"Думаю, Месси – лучший в истории.

Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: "Как ты можешь говорить Месси, если Роналду – лучший?" Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду – они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.

Я бы хотел поиграть с Зинедином Зиданом – он был очень хорош. Месси – лучший игрок всех времен, но сыграть с Зиданом было бы потрясающе. Он хладнокровен, спокоен, играет обеими ногами, забивает и отдает голевые", - цитирует Руни Goal.

Ранее, напомним, экс-игрок МЮ главным тренером Плимута.

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