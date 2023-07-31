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Дубль Малена помог Боруссии одолеть МЮ в товарищеском поединке

Команды устроили интересную голевую перестрелку.
Сегодня, 10:19
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В понедельник, 31 июля, дортмундская Боруссия встречалась с Манчестер Юнайтед в рамках товарищеского матча.

Матч получился довольно жарким, несмотря на товарищеский характер. На 24-й минуте Диогу Далот открыл счет красивым дальним ударом.

В самой концовке первого тайма небольшой рикошет помог дортмундцам завершить голом классную комбинацию, а спустя минуту "шмели" вышли вперед воспользовавшись ошибкой манкунианцев. Оба гола на свой счет записал Дониелл Мален.

Во втором тайме картина игры в целом не изменилась, команды обменялись голами, отличились Антони и Мукоко, и матч так и завершился с минимальным преимуществом немецкой команды.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Манчестер Юнайтед

Боруссия Дортмунд - Манчестер Юнайтед 3:2
Голы: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 - Далот, 24, Антони, 52

Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 15 - 14
Удары в створ: 8 - 7
Атаки: 61 - 92

Манчестер Юнайтед: Хитон (Онана, 46) - Диогу Далот (Каземиро, 61), Магуайр (Эванс, 61), Линделеф (Мартинес, 61), Уильямс (Шоу, 61) - Эриксен (Уан-Биссака, 61), ван де Бек (Бруну Фернандеш, 61), Мактоминей (Маунт, 61), Пельистри (Рэшфорд, 61), Форсон (Антони, 37) - Санчо (Хьюджилл, 77).

Боруссия Д: Кобель (Майер, 46) - Хуммельс (Пападопулос, 77), Зюле (Bueno López, 76), Рюэрсон (Менье, 62; Польманн, 68), Вольф (Бенсебайни, 46) - Забитцер (Озджан, 46), Джан (Бамба, 62), Брандт (Безонг, 76), Мален (Ройс, 61), Адейеми (Азар, 62) - Аллер (Мукоко, 61).

Предупреждения: Адейеми, 29, Хуммельс, 36 - Форсон, 29

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Боруссия Дортмунд

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