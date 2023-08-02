iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити подпишет защитника за рекордную сумму

"Горожане" сумели договориться с РБ Лейпциг.
Сегодня, 15:59
Йошко Гвардиол / Getty Images
Йошко Гвардиол / Getty Images

Манчестер Сити и РБ Лейпциг договорились о трансфере защитника Йошки Гвардиола, утверждает Bild.

21-летний хорват обойдется "горожан" в рекордные 90 млн евро, что сделает Гвардиола самым дорогим защитником в историию.

Официальное объявление состоится уже в ближайшие дни, клубы уточняют последние детали.

Кроме того издание сообщает, что Сити и Лейпциг договорились сыграть товарищеский матч, прибыль с которого отойдет немецкому клубу.

Йошко Гвардиол перешел в Лейпциг из загребского Динамо в 2021 году за 18 миллионов евро. 

Ранее также сообщалось, что Жоау Канселу стал основной целью Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити йошко гвардиол

Статьи по теме

Манчестер Сити нашел потенциальную замену Марезу Манчестер Сити нашел потенциальную замену Марезу
Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва Трансфер защитника Ман Сити в Баварию под угрозой срыва
Манчестер Сити в товарищеском матче потерпел поражение от Атлетико Манчестер Сити в товарищеском матче потерпел поражение от Атлетико
Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Футбол18:46
Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра
Европа18:38
Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Европа18:21
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Украина18:13
Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу
Украина18:08
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа
Европа17:54
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Футбол17:50
Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона
Европа17:49
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
ММА17:22
Гэтжи рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK