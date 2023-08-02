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Арсенал продлил контракт со своим титульным спонсором

Еще минимум пять лет надпись "Emirates" будет красоваться на передней стороне футболок клуба.
Сегодня, 16:21
Арсенал Лондон / Getty Images
Арсенал Лондон / Getty Images

Лондонский Арсенал продлил свое сотрудничество с Эмирейтс, который выступает в роли титульного спонсора клуба, сообщает The Athletic.

Авиакомпания ОАЭ является ключевым партнером "канониров" с 2006 года. Новое соглашение рассчитано как минимум до 2028 года.

Эмирейтс всегда присутствовал на лицевой стороне мужских, женских футболок клуба и футбольных команд академии, а также на клубном стадионе с момента его открытия в 2006 году.

"Мы невероятно гордимся тем, что вошли в историю, продлив наше партнерство с Эмирейтс до 2028 года",  сказала коммерческий директор Арсенала Джульет Слот.

"Долголетие наших особых отношений является признаком наших продолжительных общих ценностей, нашего стремления объединить глобальные сообщества и нашей приверженности развитию многочисленных достижений, которыми отмечен наш 17-летний путь".

Ранее игрок Арсенала Александр Зинченко высказался на тему войны с россией и о том, как он поддерживает родную страну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Emirates Арсенал Лондон

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