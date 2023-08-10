Челси предложит 100 млн фунтов за хавбека Брайтона

Мойзес Кайседо очень близок к переезду в Лондон.

Челси готовится предложить Брайтону 100 млн фунтов за Мойзеса Кайседо, пишет Evening Standard.

Еще вчера клуб провел переговоры с "чайками", на которых, в основном, обсуждалась структура будущих выплат.

Челси придется заплатить 90 млн фунтов сразу и еще 10 млн в виде бонусов, чтобы подписать эквадорца.

При этом сам Мойзес уже согласовал с "синими" личный контракт и пропускает тренировки Брайтона, чтобы вынудить клуб продать его.

Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.

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