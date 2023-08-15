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Лавиа выбрал Челси из-за улучшенных финансовых условий

"Синие" второй раз обкрадывают Ливерпуль.
Сегодня, 10:16
Ромео Лавиа / Getty Images
Ромео Лавиа / Getty Images

Ромео Лавиа станет игроком Челси, пишет журналист Саша Тавольери.

Клубы договорились о трансфере хавбека за 50 млн фунтов плюс бонусы. Это меньше, чем предлагал Ливерпуль, однако сам игрок выбрал лондонский клуб.

Ромео не понравилось, что Ливерпуль долго сомневался, к тому же "синие" прделгают более заманчивые финансовые условия.

Журналист сообщает, что уже завтра хавбек пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт по схеме 7+1.

Кроме того, Лавиа уже в Лондоне, где он пообщался с рядом футболистов Челси, которые также убеждали его перейти к ним.

Ранее также сообщалось, что мадридский Атлетико отказался от обмена с Барселоной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромео Лавия

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