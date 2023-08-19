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Альмерия - Реал 1:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Лунин неплохо проявил себя в этом поединке.
Вчера, 23:19
Альмерия - Реал / Getty Images
Альмерия - Реал / Getty Images

В субботу, 19 августа, в рамках второго тура Ла Лиги состоялся матч между Альмерией и мадридским Реалом.

Альмерия начала с быстрого гола, Андрей Лунин не справился с ударом Аррибаса, однако еще до перерыва "сливочные" сравняли счет.

А во втором тайме Реал все же доел матч до победы, еще дважды отличившись в воротах соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Альмерия - Реал во втором туре Ла Лиги:

Альмерия - Реал 1:3
Голы: Аррибас, 3 - Беллингем, 19, 60, Винисиус, 73.

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 1.82
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 20 - 24
Удары в створ: 8 - 9
Фолы: 10 - 13

Альмерия: Максимильяну - Пубиль (Посо, 69), Чуми, Гонсалес, Акьема - Робертоне (Мелеро, 69), Мохаммед, Эмбарба, Аррибас (Пуйгмаль, 90+1), Рамазани (Коне, 61) - Суарес (Лазаро, 90+1).

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде (Васкес, 90), Чуамени, Кроос (Камавинга, 72), Беллингем (Хоселу, 81) - Винисиус (Диас, 90), Родриго (Модрич, 72).

Предупреждение: Чуми.

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Альмерия - Реал 1:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Альмерия - Реал 1:3 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

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