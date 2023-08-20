Манчестер Сити минимально одолел Ньюкасл

В напряженном матче все решил один гол.

В субботу, 19 августа, в рамках второго тура АПЛ Манчестер Сити принимал дома Ньюкасл.

Команды сразу начали очень активно, но преимущество было на стороне хозяев. В очень напряженной игре подопечным Пепа все же удалось открыть счет на 31-минуте матча, отличился Хулиан Альварес.

Источник: Getty Images

Под конец тайма "сороки" попробовали надавить, но безуспешно. В начале тайма второго гости почти заработали пенальти, но судьи не углядели там фола. На этот эпизод Сити ответил еще рядом острых атак, но удвоить преимущество не сумел.

Источник: Getty Images

До коцна матча обе команды упустили немало очевидных голевых моментов, счет мог измениться в любой момент, но матч так и закончился минимальной победой "горожан".

Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл второго тура АПЛ

Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0

Гол: Альварес, 31

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 14 - 7

Удары в створ: 4 - 1

Атаки: 126 - 72

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол - Ковачич, Грилиш, Родри, Фоден, Альварес, Холанд.

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Бруно Гимараэс, Тонали (Андерсон, 67), Жоэлинтон (Лонгстафф, 57) - Альмирон (Ливраменто, 86), Гордон (Барнс, 56), Исак (Уилсон, 66).

Предупреждения: Альварес, 46 - Гордон, 24, Тонали, 34, Жоэлинтон, 54, Барнс, 58, Гимараэш, 71