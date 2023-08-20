Манчестер Сити минимально одолел Ньюкасл
В субботу, 19 августа, в рамках второго тура АПЛ Манчестер Сити принимал дома Ньюкасл.
Команды сразу начали очень активно, но преимущество было на стороне хозяев. В очень напряженной игре подопечным Пепа все же удалось открыть счет на 31-минуте матча, отличился Хулиан Альварес.
Под конец тайма "сороки" попробовали надавить, но безуспешно. В начале тайма второго гости почти заработали пенальти, но судьи не углядели там фола. На этот эпизод Сити ответил еще рядом острых атак, но удвоить преимущество не сумел.
До коцна матча обе команды упустили немало очевидных голевых моментов, счет мог измениться в любой момент, но матч так и закончился минимальной победой "горожан".
Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл второго тура АПЛ
Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0
Гол: Альварес, 31
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 4 - 1
Атаки: 126 - 72
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол - Ковачич, Грилиш, Родри, Фоден, Альварес, Холанд.
Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Берн - Бруно Гимараэс, Тонали (Андерсон, 67), Жоэлинтон (Лонгстафф, 57) - Альмирон (Ливраменто, 86), Гордон (Барнс, 56), Исак (Уилсон, 66).
Предупреждения: Альварес, 46 - Гордон, 24, Тонали, 34, Жоэлинтон, 54, Барнс, 58, Гимараэш, 71