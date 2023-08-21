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Барселона - Кадис 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 20.08.2023

Каталонский клуб дожал соперника на последних минутах игры.
Сегодня, 07:23
Барселона - Кадис / Getty Images
Барселона - Кадис / Getty Images

В воскресенье, 20 августа, в рамках матч тура испанской Ла Лиги Барселона принимала Кадис.

"Сине-гранатовые" долго не могли поразить ворота, но в конце забили дважды.

На 82 минуте Барселона открыла счет после точного удара Педри. В компенсированное время Ферран Торрес забил второй, что позволило команде добыть победу с комфортным счетом.

Вашему вниманию видео всех голов матча Барселона - Кадис во втором туре Ла Лиги:

Барселона - Кадис 2:0
Голы: Педри, 82, Ферран, 90+4

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Гарсия, 79), де Йонг - Ямал (Ферран, 85), Ромеу (Роберто, 79), Гюндоган, Бальде (Фати, 69) - Гави (Абде, 68), Педри - Левандовски

Кадис: Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Мачис, 68), Алькарас, Феде (68), Рамос - Алекс (Негредо, 86), Рохер (Хосе Мари, 86)

Предупреждения: де Йонг, 26, тер Штеген, 26, Гави, 45+5, Педри, 73 - Алехо, 14, Феде 45+1


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