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Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера

Ромео Лавия уже находится в предвкушении всех язвительных комментариев фанатов других команд АПЛ.
Сегодня, 20:59
Ромео Лавия / ФК Челси
Ромео Лавия / ФК Челси

Несколькими днями ранее Челси объявил об очередном многомиллионном трансфере.

В этот раз лондонский клуб приобрел у Саутгемптона хавбека Ромео Лавию. "Пенсионеры" отдали за 19-летнего бельгийца более 60 миллионов евро.

Конечно же, многие фанаты посчитали такую цену слишком завышенной. Однако игрок вовсе не переживает на этот счет.

В своих социальных сетях Лавия опубликовал речь президента UFC Даны Уайта, как бы намекая, что он готов ко всей критике и к тому, что некоторые будут ждать его провала.

В той речи Уайт сказал: "Ставьте против меня. Бл*ть, ставьте против меня, говорите мне, что это не произойдет, говорите мне, что все провалится. Я люблю это, я люблю каждую минуту этого".

Источник: скриншот

Определенно, Ромео Лавия дает понять своим "доброжелателям", что он готов к подобному серьезному вызову в своей карьере, и что он готов показать всем, на что он способен.

Напомним, что Лавия не мог помочь своей новой команде в недавнем матче против Вест Хэма, который завершился полным провалом, особенно для самого дорогого игрока в истории АПЛ Мойзеса Кайседо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Челси саутгемптон Дана Уайт Ромео Лавия

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