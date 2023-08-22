Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Видео гола и лучших моментов матча АПЛ 21.08.2023

В рамках второго тура чемпионата Англии Арсенал на выезде встречался с Кристал Пэлас.

Судьбу противостояния решил один гол, который забил Эдегор с пенальти на старте второго тайма.

Хозяева поля могли отыграться, учитывая то, что Томиясу из Арсенала был удален, но реализовать моменты не смогли.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кристал Пэлас - Арсенал:

Кристал Пэлас - Арсенал 0:1

Гол: Эдегор, 54 пенальти

Кристал Пэлас: Джонстон, Уорд (Рак-Сакьи, 83), Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Ахамада, 74), Лерма, Эзе, Дукуре, Айю, Эдуар.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Томиясу, Эдегор (Зинченко, 89), Райс, Хавертц, Парти, Сака (Кивер, 89), Мартинелли (Габриэл, 70), Нкетиа (Жоржиньо, 79).

Предупреждения: Айю (27), Томиясу (60), Дукуре (90), Хавертц (90).

Удаление: Томиясу (67).