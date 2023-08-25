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Хет-трик Роналду принес Ан-Насру победу над Аль-Фатом

Криштиану и компания разгромили соперника.
Сегодня, 22:59
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 25 августа, в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фат принимал Ан-Наср.

За первый тайм гости со звездным составом смогли дважды поразить ворота соперника. Сначала голом отметился Садио Мане, а после свое слово сказал и Криштиану Роналду.

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Во второй половине игры зрители увидели дежавю, ведь теперь португалец первым забил, а уже под занавес отличился и сенегалец. Криштиану поставил жирную точку на последних минутах, принеся победу 5:0.

Отметим, за три тура местного чемпионата Роналду и компания набрали всего три балла.

Аль-Фат - Ан-Наср 0:5

Голы: Мане, 27, 81, Роналду, 38, 55, 90+6

Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 8 - 23
Удары в створ: 1 - 7
Фолы: 8 - 13
Атаки: 55 - 90

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