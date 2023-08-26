Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии 25.08.2023
Лондонский клуб добыл первую победу в сезоне.
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле переиграл Лутон.
Главным героем встречи стал полузащитник Рахим Стерлинг. Англичанин оформил дубль, а также отдал голевую передачу на Джексона.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Лутон:
Челси - Лутон 3:0
Голы: Стерлинг, 17, 69, Джексон, 75
Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Угочукву, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
Лутон: Камински, Каборе (Даути, 70), Локьер, Белл, Берк (Андерсен, 77), Джайлз, Баркли (Раддок-Мпанзу, 77), Накамба, Чонг (Огбене, 77), Моррис, Адебайо (Браун, 70).
Предупреждения: Локьер (27), Накамба (30), Фернандес (73), Браун (78).