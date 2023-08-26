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Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии 25.08.2023

Лондонский клуб добыл первую победу в сезоне.
Сегодня, 07:21
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле переиграл Лутон.

Главным героем встречи стал полузащитник Рахим Стерлинг. Англичанин оформил дубль, а также отдал голевую передачу на Джексона.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Лутон:

Челси - Лутон 3:0
Голы: Стерлинг, 17, 69, Джексон, 75

Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Угочукву, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

Лутон: Камински, Каборе (Даути, 70), Локьер, Белл, Берк (Андерсен, 77), Джайлз, Баркли (Раддок-Мпанзу, 77), Накамба, Чонг (Огбене, 77), Моррис, Адебайо (Браун, 70).

Предупреждения: Локьер (27), Накамба (30), Фернандес (73), Браун (78).


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Видео

Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Челси - Лутон 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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