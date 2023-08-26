Забарный - в стартовом составе Борнмута на матч против Тоттенхэма

Украинец постарается помочь своей команде одержать первую победу в сезоне.

В субботу, 26 августа, программа третьего тура АПЛ продолжится матчем Борнмута и Тоттенхэма.

Центрбек "вишен" Илья Забарный вновь начнет матч чемпионата Англии с первых минут - украинец выйдет в центре обороны в паре с Ллойдом Келли.

Борнмут: Нету - Ааронс, Забарный, Келли, Керкез - Кристи, Ротуэлл, Семенио, Биллинг, Клюйверт - Соланке.

Запасные: Раду, Брукс, Энтони, Кук, Мефам, Мур, Сенеси, Траоре, Хилл.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги - Сарр, Биссума, Кулушевски, Мэддисон, Сон - Ришарлисон.

Запасные: Форстер, Хойбьерг, Дэвис, Эмерсон Роял, Ло Чельсо, Перишич, Санчес, Скипп, Соломон.

Стартовый свисток поединка между Борнмутом и Тоттенхэмом прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

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Напомним, что в первом туре АПЛ Борнмут сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1), после чего уступил Ливерпулю (1:3). Тоттенхэм в свою очередь также начал с ничьей против Брентфорда (2:2), а затем обыграл Манчестер Юнайтед (2:0).

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