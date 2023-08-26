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Борнмут - Тоттенхэм 0:2: обзор матча и результат игры 26.08.2023

"Вишни" ничего не смогли поделать со "шпорами".
Сегодня, 16:33
Джеймс Мэддисон и Илья Забарный / Getty Images
Джеймс Мэддисон и Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 26 августа, на Виталити Стэдиум прошел матч третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут встречался с Тоттенхэмом.

В стартовом составе "вишен" вышел Илья Забарный. И, к сожалению, украинский центрбек не смог помочь своей команде избежать поражения.

На 17-й минуте лондонский коллектив вышел вперед. Папе Сарр выполнил проникающую передачу в штрафную, а Забарный не заметил, как у него из-за спины выбегает Джеймс Мэддисон. Хавбек спокойно переиграл Норберто Нету, открыв счет в матче.

А после перерыва гости удвоили свое преимущество. Иенома Удоги прорвался в штрафную, сыграл в стенку с Хын Мин Соном и в падении успел отдать пас на линию вратарской, куда набегал Деян Кулушевски. Игрок сборной Швеции ударом в касание замкнул передачу.

У хозяев поля были свои моменты, чтобы размочить счет, но из этого ничего не получилось. В итоге Борнмут потерпел второе поражение подряд, а Тоттенхэм под руководством Анге Постекоглу одержал вторую победу подряд, еще и с тем же самым счетом 2:0.

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Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм третьего тура АПЛ

Борнмут - Тоттенхэм 0:2
Голы: Мэддисон, 17, Кулушевски, 63.

Ожидаемые голы (xG): 0.56 - 1.56
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 11 - 17
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 18 - 11

Борнмут: Нету - Ааронс, Забарный, Келли, Керкез - Кристи (Траоре, 60), Ротуэлл (Кук, 46), Семенио (Брукс, 73), Биллинг (Мур, 86), Клюйверт (Энтони, 60) - Соланке.

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги (Дэвис, 82) - Сарр (Перишич, 59), Биссума (Ло Чельсо, 73), Кулушевски, Мэддисон (Скипп, 73), Сон - Ришарлисон (Хойбьерг, 59).

Предупреждения: Келли - Биссума, Ришарлисон, Перишич.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут тоттенхэм АПЛ Илья Забарный

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