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Зинченко, Миколенко и Ярмолюк - в запасе Арсенала, Эвертона и Бренфорда на матчи АПЛ

Все украинцы оказались вне стартовых составов своих команд.
Сегодня, 16:35
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 26 августа, будут сыграны матчи третьего тура английской Премьер-лиги.

Арсенал встретится на своем поле с Фулхэмом. Перед дерби главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором не оказалось Александра Зинченко. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Также в запасе остался украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко. "Ириски" в третьем туре чемпионата проведут домашний матч против Вулверхэмптона.

Брентфорд будет принимать Кристал Пэлас. Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк также не попал в стартовый состав своей команды.

Отметим, что все три матча начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко близок к переходу в клуб, который приобрел россиянина.

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