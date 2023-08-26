Зинченко, Миколенко и Ярмолюк - в запасе Арсенала, Эвертона и Бренфорда на матчи АПЛ

Все украинцы оказались вне стартовых составов своих команд.

В субботу, 26 августа, будут сыграны матчи третьего тура английской Премьер-лиги.

Арсенал встретится на своем поле с Фулхэмом. Перед дерби главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором не оказалось Александра Зинченко. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Также в запасе остался украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко. "Ириски" в третьем туре чемпионата проведут домашний матч против Вулверхэмптона.

Брентфорд будет принимать Кристал Пэлас. Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк также не попал в стартовый состав своей команды.

Отметим, что все три матча начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко близок к переходу в клуб, который приобрел россиянина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!