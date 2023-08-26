Зинченко, Миколенко и Ярмолюк - в запасе Арсенала, Эвертона и Бренфорда на матчи АПЛ
В субботу, 26 августа, будут сыграны матчи третьего тура английской Премьер-лиги.
Арсенал встретится на своем поле с Фулхэмом. Перед дерби главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, в котором не оказалось Александра Зинченко. Украинец начнет поединок на скамейке запасных.
Также в запасе остался украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко. "Ириски" в третьем туре чемпионата проведут домашний матч против Вулверхэмптона.
Брентфорд будет принимать Кристал Пэлас. Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк также не попал в стартовый состав своей команды.
Отметим, что все три матча начнутся в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что конкурент Зинченко близок к переходу в клуб, который приобрел россиянина.
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