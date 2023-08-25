Конкурент Зинченко близок к переходу в клуб, который приобрел россиянина

Киран Тирни уйдет в аренду в Реал Сосьедад.

Испанский Реал Сосьедад задумался над усилением защиты.

Как сообщает The Athletic, клуб Ла Лиги арендует шотландца Кирана Тирни из Арсенала. Соглашение не предусматривает право или обязательство выкупа.

Источник отмечает, что "бело-голубые" возьмут на себя зарплату игрока и заплатят определенную сумму за аренду.

Стоит напомнить, что ранее Реал Сосьедад приобрел лидера сборной россии

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