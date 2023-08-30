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Дженоа Малиновского пытается убедить хабека Тоттенхэма согласиться на переход

У украинца может появиться новый одноклубник, ставший по итогам прошлого сезона чемпионом Италии.
Сегодня, 01:07
Танги Ндомбеле / Getty Images
Танги Ндомбеле / Getty Images

Дженоа пытается успеть до закрытия летнего трансферного окна усилить свой состав.

Команда Руслана Малиновского хочет приобрести еще одного полузащитника, который должен помочь ей закрепиться в Серии А.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "грифоны" ведут переговоры с Тоттенхэмом о переходе Танги Ндомбеле.

Главной проблемой для осуществления данной сделки может стать нежелание игрока переходить в Дженоа.

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Напомним, что прошлый сезон Танги Ндомбеле провел в Наполи на правах аренды. Вместе с партенопейцами 26-летний француз стал чемпионом Италии.

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