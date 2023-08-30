Дженоа Малиновского пытается убедить хабека Тоттенхэма согласиться на переход

У украинца может появиться новый одноклубник, ставший по итогам прошлого сезона чемпионом Италии.

Дженоа пытается успеть до закрытия летнего трансферного окна усилить свой состав.

Команда Руслана Малиновского хочет приобрести еще одного полузащитника, который должен помочь ей закрепиться в Серии А.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "грифоны" ведут переговоры с Тоттенхэмом о переходе Танги Ндомбеле.

Главной проблемой для осуществления данной сделки может стать нежелание игрока переходить в Дженоа.

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Напомним, что прошлый сезон Танги Ндомбеле провел в Наполи на правах аренды. Вместе с партенопейцами 26-летний француз стал чемпионом Италии.

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