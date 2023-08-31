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Студент, которому задонатил на лечение игрок Ман Сити, скончался от лейкемии

К сожалению, хэппи энда не случилось.
Сегодня, 17:21
The Sun
The Sun

Студент, которому звезда Манчестер Сити Джек Грилиш отправил на лечение пять тысяч фунтов, умер от лейкемии.

Дилан Лэмб подумал, что потянул мышцу, и в начале этого года обратился к врачу с болями в спине. Затем 20-летнему парню был поставлен диагноз: острый лимфобластный лейкоз-предшественник.

Игрок сборной Англии Джек Грилиш внес свой вклад, узнав о тяжелом положении студента Ливерпульского университета.

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В июле 27-летняя звезда поделилась ссылкой на страницу в Instagram с разбитым сердцем и плачущими смайликами.

К сожалению, спустя несколько месяцев борьбы с болезнью, Дилан скончался дома в окружении своей семьи в субботу вечером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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