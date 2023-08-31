Студент, которому задонатил на лечение игрок Ман Сити, скончался от лейкемии
Студент, которому звезда Манчестер Сити Джек Грилиш отправил на лечение пять тысяч фунтов, умер от лейкемии.
Дилан Лэмб подумал, что потянул мышцу, и в начале этого года обратился к врачу с болями в спине. Затем 20-летнему парню был поставлен диагноз: острый лимфобластный лейкоз-предшественник.
Игрок сборной Англии Джек Грилиш внес свой вклад, узнав о тяжелом положении студента Ливерпульского университета.
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В июле 27-летняя звезда поделилась ссылкой на страницу в Instagram с разбитым сердцем и плачущими смайликами.
К сожалению, спустя несколько месяцев борьбы с болезнью, Дилан скончался дома в окружении своей семьи в субботу вечером.
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