Довбик: Благодаря Цыганкову в Жироне все знают правду о вторжении врагов в Украину

Форвард оценил то, как его встретили в Испании.

Нападающий Жироны Артем Довбик высказался о том, как его встретили в команде.

По словам футболиста, Виктор Цыганков постоянно освящает события в Украине.

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"Я невероятно благодарен клубу, одноклубникам, всем горожанам за ту теплую встречу, которую мне устроили. В Жироне меня встретили прекрасно и очень расспрашивали об Украине. Все сочувствовали, что у нас война.

Благодаря Виктору Цыганкову в Жироне все знают правду о вторжении врагов в Украину. Люди на нашей стороне, все желают, чтобы Украина освободилась от захватчиков, чтобы наступил мир", - приводит слова игрока sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что Довбик высказался об адаптации в Жироне.

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