Цыганков: Думаю, что Довбик уже адаптировался

Игрок каталонской Жироны Виктор Цыганков поделился мыслями о процессе адаптации к команде своего соотечественника Артема Довбика.

По словам украинца, ему кажется, что форвард уже успел привыкнуть к новым условиям.

"Мы вместе играем за сборную Украины, поэтому хорошо знаем друг друга. Также играли друг против друга. Мы знаем, какие наши лучшие и худшие навыки. Этого достаточно, чтобы понимать друг друга на поле. Мы хотим сделать все возможное ради команды.

Довбик - отличный бомбардир. Он сильный, быстрый, агрессивный в атаке и имеет хорошую связь с полузащитниками. Он хорошо ладит с остальными игроками. Со мной тоже, конечно. Мы можем разговаривать друг с другом и понимать друг друга, поэтому нам легче играть вместе.

Пока рано говорить, но я думаю, что он уже адаптировался. Он не разговаривает на испанском, я тоже, хотя тренерский штаб и одноклубники постоянно помогают нам, чтобы мы могли выкладываться на тренировках и в матчах. Ему легче адаптироваться, чем мне, потому что он также рассчитывает на мою помощь. Я думаю, что у него все будет хорошо, он счастлив.

Это футбол: вы можете понять тактику, даже если не говорите на языке. Если мы не понимаем, кто-то нам это подробно объяснит. Поэтому проблемы нет. Мы знаем, чего хочет от нас тренер", - заявил футболист

Отметим, что ранее Цыганков призвал не забывать о необходимости помогать Украине в войне.

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