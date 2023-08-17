Цыганков: Без нашей помощи у войны будет очень грустный конец

Украинский вингер Виктор Цыганков дал первое крупное интервью испанским СМИ с момента перехода в Жирону.

В разговоре с журналистами футболист не обошел стороной и тему войны в Украине. По его словам, нашей стране необходима военная помощь, ведь без нее мы не справимся.

Я был там, когда началась война, поэтому хорошо знаю, что это такое. Это очень тяжело для всех людей, которые там живут. Мы очень страдали с моей семьей, когда были на Украине. В такой ситуации никто не должен жить.

Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи эта история будет иметь очень грустный конец.

Мы должны быть бесконечно благодарны нашим храбрым воинам, которые все время защищают Украину. Без них я не хочу даже представлять, как бы мы жили", - сказал Цыганков.

Также игрок отметил, что на данный момент никто из его близких не ушел защищать Родину.

"Никто из моей семьи и никто из моих друзей. Да, друзья моих друзей ушли на войну", - заявил Виктор.

На нашем сайте доступна статистика Виктора Цыганкова в сезоне-2023/24 за клуб и сборную Украины.

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