Осасуна - Барселона 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании 03.09.2023

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Осасуна на своем поле принимала Барселону.

"Сине-гранатовые" повели в счете в концовке первого тайма - Кунде завершил атаку своей команды.

Осасуна сравняла счет в средине второго тайма - Авила отметился голом.

На последних минутах встречи Катена был удален за фол последней надежды, в результате чего был назначен пенальти. Левандовски точно пробил с точки, принеся победу своей команде.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Осасуна - Барселона:

Осасуна - Барселона 1:2

Голы: Авила, 76 - Кунде, 45+1, Левандовски, 86 (пен.).

Осасуна: Фернандес - Аресо (Видаль, 80), Катена, Эррандо, Крус - Муньос, Ибаньес (Монкайола, 72), Гарсия (Барха, 62), Орос, Арнаис (Авила, 62) - Рауль (Будимир, 62).

Барселона: тер Штеген - Роберто (Канселу, 59), Кунде, Кристенсен (Мартинес, 90+1), Бальде - де Йонг, Ромеу (Феликс, 80), Гюндоган - Ямал (Торрес, 59), Левандовски (Рафинья, 90+1), Гави.

Предупреждения: Аресо - Левандовски, Гави, де Йонг, Бальде.

Удаление: Катена (фол последней надежды).