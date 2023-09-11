Новичок Челси получил тяжелую травму, не успев даже дебютировать за клуб

Новичка Челси Ромео Лавию настигла неприятная ситуация.

Бельгиец, который еще не успел дебютировать за клуб, получил травму лодыжки.

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Клуб пока не раскрывает деталей травмы, однако, по данным издания Dailly Mail, Лавия повредил связки. Предварительное обследование показало, что хавбек пропустит около 6 недель.

Отметим, что 19-летний футболист перебрался в стан "синих" этим летом за сумму около 60 млн фунтов.

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