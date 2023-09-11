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Новичок Челси получил тяжелую травму, не успев даже дебютировать за клуб

Ромео Лавию ожидает длительное восстановление.
Сегодня, 14:14
Ромео Лавия / Twitter
Ромео Лавия / Twitter

Новичка Челси Ромео Лавию настигла неприятная ситуация. 

Бельгиец, который еще не успел дебютировать за клуб, получил травму лодыжки.

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Клуб пока не раскрывает деталей травмы, однако, по данным издания Dailly Mail, Лавия повредил связки. Предварительное обследование показало, что хавбек пропустит около 6 недель.

Отметим, что 19-летний футболист перебрался в стан "синих" этим летом за сумму около 60 млн фунтов. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Ромео Лавия

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