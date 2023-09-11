Новичок Челси получил тяжелую травму, не успев даже дебютировать за клуб
Ромео Лавию ожидает длительное восстановление.
Новичка Челси Ромео Лавию настигла неприятная ситуация.
Бельгиец, который еще не успел дебютировать за клуб, получил травму лодыжки.
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Клуб пока не раскрывает деталей травмы, однако, по данным издания Dailly Mail, Лавия повредил связки. Предварительное обследование показало, что хавбек пропустит около 6 недель.
Отметим, что 19-летний футболист перебрался в стан "синих" этим летом за сумму около 60 млн фунтов.
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