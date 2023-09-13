Сандерленд официально представил Русина
Украинец заключил долгосрочный контракт с английским клубом.
Английский Сандерленд представил новичка команды Назария Русина.
"Добро пожаловать в Вирсайд, Назарий Русин", - говорится в сообщении.
Украинский форвард будет играть под 15 номером.
Контракт Русина с Сандерлендом рассчитан на 4 года с опцией продления еще на год.
Последним клубом 24-летнего игрока была Заря. В составе луганской команды Русин провел 49 матчей, в которых забил 21 гол и выполнил 10 голевых передач.
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