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Манчестер Юнайтед установил ценник на своего скандального вингера

Манкунианцы не хотят многое потерять, продав Джейдона Санчо.
Сегодня, 14:37
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Манчестер Юнайтед определился с ценой, за которую готов продать Джейдона Санчо. 

По сообщениям английских СМИ, английский вингер может покинуть клуб за сумму в 65 млн фунтов, что немногим меньше суммы в 73 млн фунтов, за которую он переходил в стан манкунианцев.

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Отметим, что в услугах футболиста были заинтересованы саудовские клубы, но они были готовы взять футболиста лишь в аренду в то время, как МЮ хочет именно полноценную продажу.

Напомним, что Санчо поругался с главным тренером клуба Эриком тен Хагом после того, как не был включен в заявку на матч против Арсенала. Англичанин назвал специалиста лжецом из-за того, что тен Хаг сказал, что Джейдон не выкладывается на тренировках. 

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