Экс-игрок Барселоны и Ман Сити объявил о завершении карьеры

Нолито "повесил бутсы на гвоздь" в возрасте 36 лет.

Бывший футболист Барселоны, Манчестер Сити и ряда других клубов Нолито объявил о завершении карьеры.

Нолито отметил, что футбол всегда был его страстью, но пришло время попрощаться.

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Пришло время, когда я должен попрощаться со страстью, которая была моей жизнью на протяжении стольких лет - футболом.

Мне посчастливилось наслаждаться этим замечательным видом спорта на самом высоком уровне, который позволил мне пережить столько всего и навсегда забрать с собой бесчисленные воспоминания.

Хотел бы поблагодарить всех людей, которые так или иначе участвовали в моей карьере. Всех моих бывших коллег и работников всех коллективов, в которых мне пришлось работать. Я никогда не забуду ту благосклонность и благодарность, которую мне всегда оказывали болельщики. Спасибо, футбол! Прощайте!" - написал испанец в своих соцсетях.

Последним клубом Нолито была Ибица. Также он успел провести 16 матчей за сборную Испании, забив 6 голов.

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